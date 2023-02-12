Бонисты открыли предзаказ сувенирной банкноты к 300-летию Перми

В ассортименте интернет-магазинов бонистики и нумизматики появилась сувенирная банкнота, выпущенная к 300-летнему юбилею Перми. Так, на сайте магазина кировского предпринимателя Сергея Перевозникова Perevoznikov-coins.ru можно отложить купюру и подписаться на уведомление о ее поступлении. К заказу банкнота пока не доступна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Демкина Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

О планах АО «Гознак» выпустить сувенирную банкноту к юбилею Перми стало известно в середине января. Сообщалось, что всего планируется напечатать 10 тыс. штук таких купюр. В минувшую пятницу администрация Перми и Гознак презентовали банкноту. На ней изображены Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, обелиск «Сибирская застава», колесо обозрения, ротонда на набережной и другие символы города. В мэрии поясняли, что вручаться купюры будут в качестве сувениров при проведении официальных юбилейных мероприятий.