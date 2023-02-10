Мэрия и Гознак презентовали сувенирную купюру к 300-летию Перми

Администрация Перми и АО «Гознак» презентовали сувенирную банкноту, выпущенную к 300-летнему юбилею города. Презентацию разместил в своем телеграм-канале глава города Алексей Демкин. На банкноте изображены Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, обелиск «Сибирская застава», колесо обозрения, ротонда на набережной и другие символы Перми. Автор дизайна — ведущий художник Пермской печатной фабрики, являющейся филиалом Гознака, Анна Староверова.

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Банкноты будут иметь элементы защиты: водяные знаки, люминесценцию, микротексты, элемент MVC — крылья деревянного бога под разным углом будут менять свой цвет. Вручаться купюры будут в качестве сувениров при проведении официальных юбилейных мероприятий.

О планах АО «Гознак» выпустить сувенирную банкноту к юбилею Перми стало известно в середине января. Сообщалось, что всего планируется напечатать 10 тыс. штук таких купюр.