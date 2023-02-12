The Telegraph узнала о планах европейских компаний наладить производство оружия на Украине

Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждали в Киеве возможности по производству оружия на Украине, сообщили источники The Telegraph. Как утверждает газета, компании из других европейских стран также ведут переговоры с Киевом. Британские производители стремятся не допустить, чтобы «их не опередили французские и немецкие конкуренты».

Один из руководителей оборонных компаний рассказал, что идет гонка за то, чтобы Великобританию поставили «в начало очереди». Это произошло на фоне того, как премьер Риши Сунак «открыл дверь» по отправке истребителей Украине, пишет The Telegraph. Газета предположила, что открытие производства на Украине потребует одобрения главы британского правительства. Даунинг-стрит и министерство обороны отказались от комментариев, заявив, что это вопрос промышленности.

Великобритания стала первой страной, одобрившей поставки тяжелых танков западного производства Украине в январе. Ее примеру позже последовали США и Германия. В феврале, во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, Риши Сунак одобрил обучение украинских пилотов в марте. Британский премьер также поручил изучить возможность передачи самолетов Киеву.

О дискуссии вокруг поставки истребителей — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Леонид Уварчев