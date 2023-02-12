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Министры обороны США и Украины обсудили поставку Киеву артиллерии и комплексов ПВО

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели телефонные переговоры в преддверии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Они обсудили приоритеты этого заседания, включая поставки средств противовоздушной обороны и артиллерии.

«Министр Остин и министр Резников также обсудили важность того, чтобы средства, обещанные контактной группой по вопросам обороны Украины в прошлом месяце, были доставлены на поле боя как можно быстрее»,— говорится в сообщении Пентагона. Отмечается, что господин Резников представил господину Остину обновленную информацию о «положении дел на местах на Украине».

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на следующую неделю в Брюсселе. Прошлое состоялось 20 января — тогда стороны на мероприятии в формате «Рамштайн» только обсуждали возможность отправки на Украину немецких танков Leopard. Германия одобрила отправку, а также реэкспорт из других стран, позднее.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Леонид Уварчев

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