Краснодарский реаниматолог рассказал, как помогает пострадавшим от землетрясения в Турции

Реаниматолог-анестезиолог краевой детской клинической больницы четвертый день работает в Турции, оказывая помощь пострадавшим от землетрясения. Об этом рассказал Telegram-канал Kub Mash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото из соцсетей врача

фото из соцсетей врача



Как сообщает канал, врача зовут Алексей Завальский, ему 40 лет, когда произошло землетрясение, он вместе с сотрудниками МЧС отправился оказывать помощь в зону разрушений. За несколько дней работы он помог сотням людей, получивших ранения разной степени тяжести. По его словам, работу усложняют подземные толчки и минусовая температура по ночам, однако он сконцентрирован на том, чтобы спасти как можно больше людей.

Врач рассказал каналу, что пишет картины, продает их, а вырученные деньги жертвует в фонды нуждающимся детям как бы во имя тех, кому за долгие годы работы так и не удалось помочь.

По его словам, многие россияне, сейчас проживающие в Турции, приходят и также стараются оказать помощь, в том числе и в качестве переводчиков.

По последним данным, число жертв двух землетрясений магнитудой 7,8 и 7,7, которые произошли в Турции 6 февраля, превысило 21 тыс. человек. Турецкие власти сравнили разрушительность землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В провинции Хатай возле деревни Тепехан на юго-востоке Турции образовался разлом длиной 200 м и глубиной 20 м. Он разделил оливковое поле площадью 35 га.

Михаил Волкодав

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