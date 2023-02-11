Краснодарский реаниматолог рассказал, как помогает пострадавшим от землетрясения в Турции

Реаниматолог-анестезиолог краевой детской клинической больницы четвертый день работает в Турции, оказывая помощь пострадавшим от землетрясения. Об этом рассказал Telegram-канал Kub Mash.
фото из соцсетей врача
Как сообщает канал, врача зовут Алексей Завальский, ему 40 лет, когда произошло землетрясение, он вместе с сотрудниками МЧС отправился оказывать помощь в зону разрушений. За несколько дней работы он помог сотням людей, получивших ранения разной степени тяжести. По его словам, работу усложняют подземные толчки и минусовая температура по ночам, однако он сконцентрирован на том, чтобы спасти как можно больше людей.
Врач рассказал каналу, что пишет картины, продает их, а вырученные деньги жертвует в фонды нуждающимся детям как бы во имя тех, кому за долгие годы работы так и не удалось помочь.
По его словам, многие россияне, сейчас проживающие в Турции, приходят и также стараются оказать помощь, в том числе и в качестве переводчиков.
По последним данным, число жертв двух землетрясений магнитудой 7,8 и 7,7, которые произошли в Турции 6 февраля, превысило 21 тыс. человек. Турецкие власти сравнили разрушительность землетрясений со взрывом 500 атомных бомб. В провинции Хатай возле деревни Тепехан на юго-востоке Турции образовался разлом длиной 200 м и глубиной 20 м. Он разделил оливковое поле площадью 35 га.
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