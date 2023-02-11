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Мэр Донецка сообщил о погибших в результате обстрела частного дома

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города на ул. Магдебургской разрушен частный дом, есть погибшие и раненые. Подробностей господин Кулемзин не привел. Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщило, что погибла женщина.

Сегодня утром, 11 февраля, в Петровском районе в результате обстрела были повреждены два многоквартирных дома и здание котельной. О пострадавших тогда не сообщалось, передает ДАН.

Из-под завалов частного дома на ул. Магдебургской сотрудники МЧС позже достали еще одну женщину, ее госпитализировали.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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