Мэр Донецка сообщил о погибших в результате обстрела частного дома

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города на ул. Магдебургской разрушен частный дом, есть погибшие и раненые. Подробностей господин Кулемзин не привел. Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщило, что погибла женщина.

Сегодня утром, 11 февраля, в Петровском районе в результате обстрела были повреждены два многоквартирных дома и здание котельной. О пострадавших тогда не сообщалось, передает ДАН.

Из-под завалов частного дома на ул. Магдебургской сотрудники МЧС позже достали еще одну женщину, ее госпитализировали.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова