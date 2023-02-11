Исторический дом Зарембы выкупили у собственника для реставрации

Объект культурного наследия «Дом Зарембы» на улице Большой Печерской, 12 в Нижнем Новгороде выкупили у собственника для реставрации. Об этом сообщили в областном минимущества агентству «В городе N». Стоимость сделки не уточняется.

Соглашение о выкупе региональные власти заключили в декабре 2022 года. ОКН передали под управление казенного предприятия «Дом НН».

Дом Зарембы пострадал от пожара в 2005 году. С 2013 года им владел бывший депутат областного заксобрания Евгений Кузьмин, однако обязанности по сохранению здания он не выполнял. Дом до сих пор находится в аварийном состоянии. В 2020 году власти через суд пытались изъять ОКН у собственника, но движение дела было приостановлено из-за имущественных споров владельца здания. В 2022 году дом выставили на торги по банкротству собственника. Начальная цена лота составляла 20,1 млн руб., но конкурс не состоялся.