Землетрясение в Сирии повредило здания 600 школ

Здания десяти школ в Сирии были полностью разрушены землетрясением, 599 школ были частично повреждены. Об этом рассказал министр образования Сирии Дарем Таббаа.

«Число частично поврежденных землетрясением школ составляет 599, десять полностью разрушены»,— сказал министр в интервью «Аль-Ихбария» (цитата по ТАСС). Кроме того, еще 129 учебных заведений выделят для временного размещения пострадавших.

Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. В Турции погибли больше 20 тыс. человек, в Сирии — больше 3 тыс.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал ситуацию в Сирии катастрофической. ЮНИСЕФ опасается, что после землетрясения в Сирии начнется эпидемия. Президент Сирии Башар Асад считает, что страны Запада политизируют ситуацию.

О последствиях землетрясений в Сирии и Турции — в публикации «Ъ» «Геосотрясение».

Анастасия Ларина