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Трое жителей Белгородской области получили ранения в результате обстрела города Шебекино

Как минимум, трое мужчин получили ранения различной степени тяжести после обстрела украинскими военными города Шебекино Белгородской области 11 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его предварительным данным, бригады скорой медицинской помощи доставляют троих мужчин сейчас в больницу, у них ранения «легкой и средней степени тяжести». «Три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в трех автомобилях»,- уточнил глава региона. Он отметил, что все оперативные службы уже находятся на месте.

Ранее сегодня господин Гладков рассказывал об обстреле со стороны Украины села Муром Шебекинского городского округа. В тот раз обошлось без пострадавших среди гражданских, а повреждены оказались фасад и крыша одного из корпусов предприятия.

Утро же в регионе началось с сообщения губернатора о том, что в Яковлевском городском округе украинскими беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Согласно сообщениям Вячеслава Гладкова, примерно с середины уходящей недели со стороны Украины ведутся массированные обстрелы Белгородчины.

Андрей Цветков

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