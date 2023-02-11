В Екатеринбурге задержали мужчину, имитирующего кусты закладками

Сотрудники ППСП в Чкаловском районе Екатеринбурга задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области, он срезал ветки деревьев, крепил с помощью скотча на них мешочки с наркотиком и втыкал в снежные сугробы, имитируя кусты.

Уточняется, что мужчину заметили, когда он совершал подозрительные действия. Когда гражданин увидел полицию, он попытался избавиться от сумки с товаром и скрыться, однако его задержали, а во время досмотра у него обнаружили 18 веток, к которым было прикреплено по 1 грамму мефедрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали 42-летнего жителя Екатеринбурга, организовавшего подпольную нарколабораторию. По данным источника «Ъ-Урал», в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (изготовление и распространение наркотиков). По данным силовиков, производство наркотиков он организовал в арендуемом складском помещении.

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