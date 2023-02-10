ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Екатеринбурге

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали 42-летнего жителя Екатеринбурга, организовавшего подпольную нарколабораторию. По данным источника «Ъ-Урал», в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (изготовление и распространение наркотиков).

По данным силовиков, производство наркотиков он организовал в арендуемом складском помещении, а продавал запрещенные вещества в «Даркнете». В ходе обысков оперативники изъяли у него 600 гр мефедрона, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование для синтеза синтетических наркотических средств.

Екатеринбуржцу грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

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