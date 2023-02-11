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Коммерсантъ FM
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Замглавы Минпромторга: новые владельцы Zara назовут дату открытия магазинов на следующей неделе

Новый владелец бренда Zara в России Daher Group может назвать дату открытия магазинов уже на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов

Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах»,— сказал замминистра на конференции X5 Group в ответ на вопрос об открытии новых магазинов Zara (цитата по «РИА Новости»).

Однако до этого компания должна завершить сделку по приобретению активов Zara у испанской Inditex, на что требуется одобрение правительственной комиссии, отметил господин Евтухов.

Группа Inditex достигла первоначального соглашения о продаже российского подразделения Zara российскому подразделению Daher Group в октябре 2022 года. О том, что Daher Group может открыть магазины под своими брендами уже весной, говорили источники «Ъ» на рынке. По их словам, одной из первых станет точка в московском ТЦ «Авиапарк» под вывеской Maag.

Daher Group — частная ливанская холдинговая группа. Она принадлежит братьям Дахер из Ливана, которые также владеют Azadea Group. Эта компания развивает по франшизе более 40 глобальных брендов, в том числе Inditex, Adidas, Calzedonia, Mango, в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.

Подробнее — в материале «Zara примерят замену».

Анастасия Ларина

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