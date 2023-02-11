Globo: банк БРИКС возглавит экс-президент Бразилии Дилма Русеф

Банк группы БРИКС Новый банк развития (НБР) возглавит бывший президент Бразилии Дилма Русеф. Ее кандидадутуру согласовали все участники группы. Об этом сообщил новостной портал канала Globo со ссылкой на источники.

По информации G1, официально о назначении Дилмы Русеф на пост главы банка будет объявлено в феврале.

НБР был создан в 2014 году членами БРИКС. Банк финансирует инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах союза и других развивающихся странах. Сейчас его возглавляет бразильский экономист Маркос Тройо. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в августе 2023 года страны БРИКС собираются обсудить создание единой валюты.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «БРИКС уточнила валютный прогноз».

Олеся Павленко