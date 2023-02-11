В 2022 году более 50 тыс. россиян сообщили МВД о втором гражданстве или ВНЖ

Более 50 тыс. россиян уведомили МВД о наличии второго гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в другой стране в 2022 году. Это на 4,6% меньше итогов 2021 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ответ МВД на запрос издания.

«Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2022 году в территориальные органы МВД России с уведомлением о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве обратилось более 50 тыс. человек, что на 4,6% меньше, чем в 2021 году»,— сказано в ответе на запрос.

В ведомстве добавили, что чаще всего россияне сообщали о наличии у них паспортов Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины.

Ранее в МИД России сообщили, что в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек, что стало рекордом за последние три года. По данным МВД, за год на территории России из российского гражданства вышли 40 человек.

Олеся Павленко