В 2022 году более 50 тыс. россиян сообщили МВД о втором гражданстве или ВНЖ

Более 50 тыс. россиян уведомили МВД о наличии второго гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в другой стране в 2022 году. Это на 4,6% меньше итогов 2021 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ответ МВД на запрос издания.
«Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2022 году в территориальные органы МВД России с уведомлением о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве обратилось более 50 тыс. человек, что на 4,6% меньше, чем в 2021 году»,— сказано в ответе на запрос.
В ведомстве добавили, что чаще всего россияне сообщали о наличии у них паспортов Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии и Украины.
Ранее в МИД России сообщили, что в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек, что стало рекордом за последние три года. По данным МВД, за год на территории России из российского гражданства вышли 40 человек.