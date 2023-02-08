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Коммерсантъ FM
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МИД: в 2022 году от российского гражданства за рубежом отказалось более 4300 человек

В 2022 году от российского гражданства в зарубежных диппредставительствах страны отказались 4306 человек, сообщили РБК в департаменте информации и печати МИД России. Это максимум за последние три года: в 2020 году от гражданства РФ отказались 3877 человек, в 2021-м — 4055. Большее число было отмечено в 201-м — 4356 отказов.

МВД сообщало, что внутри страны в прошлом году из российского гражданства вышли 40 человек. Чтобы выйти из гражданства, надо подать заявление в подразделение по вопросам миграции МВД по месту жительства. Тем, кто живет за границей, надо обращаться в дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ. Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более года.

Лаура Кеффер

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