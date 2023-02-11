Уральца, погибшего на СВО, посмертно наградили орденом мужества

Ефрейтора Вячеслава Чурова, погибшего в ходе спецоперации РФ на Украине, указом президента России посмертно наградили орденом Мужества. Награду вручил глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко матери погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сообщается, что Вячеслав Чуров после армии служил по контракту в войсковой части Орджоникидзевского района, во время прохождения службы отличался дисциплинированностью, исполнительностью, ответственным отношением.

Ранее посмертно орденом Мужества наградили участника СВО из Верхней Салды (Свердловская область) Бориса Трифонова.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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