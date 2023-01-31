Погибшего на спецоперации свердловского военного посмертно наградили орденом Мужества

Участника специальной военной операции на Украине из Верхней Салды (Свердловская область) Бориса Трифонова посмертного наградили орденом Мужества. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Игорь Сальников. Награду вручили семье погибшего.

«Его жена – наша коллега в администрации. Поддержать ее во время вручения награды пришли сотрудники, а также соратники мужа из других общественных организаций», – подчеркнул мэр.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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