Штормовой ветер в Петербурге уронил строительные леса на Петроградской стороне

Штормовой ветер, пришедший в Санкт-Петербурге 10 февраля, стал причиной обрушения строительных лесов с ремонтируемого здания на Малом проспекте Петроградской стороны. В результате инцидента никто не пострадал, движение транспорта по улице нарушено.

Как пишет 78.ru, в компании «Еврострой», которая ремонтирует объект, 78 сообщили, что последствия обрушения уже ликвидируют.

Сильный ветер в городе сохранится до 11 февраля. На выходных порывы стихнут, воздух в Петербурге прогреется до нуля градусов и установится зимняя погода.

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