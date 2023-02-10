В Петербурге 10 февраля могут закрыть дамбу из-за угрозы наводнения

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предполагает, что в городе закроют дамбу из-за угрозы наводнения. Уровень воды в Невской губе и устье реки Невы 10 февраля поднимется до критических значений из-за сильного ветра.

Во второй половине дня скорость порывов ветра достигнет 15-20 м/с, а в прибрежных районах и вовсе достигнет 24 м/с. Тем не менее господин Колесов отметил, что наводнения в Петербурге ждать напрасно, последняя угроза была почти год назад.

«Из интересного, хотя февраль по статистике месяц не для наводнений, за всю историю города было всего 12 случаев, но 6 из них произошло в этом веке. Вот так потепление и циклоны делают свое дело»,— написал главный синоптик в своем Telegram-канале.

Несмотря на шквалистый ветер, воздух в Петербурге прогреется до нуля градусов, на выходных установится зимняя погода.

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