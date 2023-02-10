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Коммерсантъ FM
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Realme представила смартфон Coca-Cola

Компания Realme показала новую версию смартфона 10 Pro — исполнение Coca-Cola Edition, оформленное в фирменном стиле популярного газированного напитка.

Технически Realme 10 Pro Coca-Cola Edition повторяет базовую модель. Смартфон получил 6,7-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления изображения 120 Гц. Устройство оснащено чипом Snapdragon 695 от Qualcomm, который сочетается с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет фронтальную камеру 16 Мп, основной объектив 108 Мп и датчик глубины 2 Мп .

Исполнение Coca-Cola Edition получило особое оформление. Корпус выполнен в черно-красных цветах с логотипом газированного напитка, а в интерфейсе появились иконки и обои в стиле Coca-Cola. Предусмотрены особая анимация и системные звуки.

В комплекте со смартфоном поставляется скрепка для извлечения сим-карты, выполненная в стиле бутылки Coca-Cola, а также карточка с серийным номером устройства — будет выпущена всего 1 тыс. эксклюзивных устройств. Продажи Realme 10 Pro Coca-Cola Edition начнутся 14 февраля — пока подтвержден выход устройства только на рынке Индии.

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