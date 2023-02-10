Трое нижегородцев находятся в зоне землетрясения в Турции

Министерство иностранных дел пытается эвакуировать троих жителей Нижегородской области из Турции, где 6 февраля произошло землетрясение. Об этом сообщил представитель ведомства в Нижнем Новгороде Сергей Малов на пресс-конференции.

«Они все живы, но не могут выбраться из Турции. Нам известно их местонахождение, они в безопасности. Надо их собрать в одном месте и эвакуировать. Взаимодействуем с нашим посольством в Анкаре»,– сказал Сергей Малов.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, в Турции — 18,3 тыс. погибших и 72 тыс. раненых, в Сирии — 3,3 тыс. погибших и более 5 тыс. пострадавших.

Анастасия Еремина