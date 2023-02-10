На Кубани за первый месяц года введено в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья

В январе 2023 года в Краснодарском крае запустили 400 тыс. кв. м объектов жилой недвижимости. Об этом говорится в исследовании ДОМ.РФ.

По данным исследования, в январе 2023 года в России запустили 3,4 млн кв. м жилья, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Объем строящегося жилья в стране сохраняется выше уровня прошлого года шестой месяц подряд: на 1 февраля 2023 года в стадии строительства находилось 97,4 млн кв. метров.

Почти треть запусков в январе пришлась на Москву и Краснодарский край — два крупнейших региона по объему текущего строительства. На Кубани показатели выросли на 106%, в Москве — на 87%.

Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — лидеры по запуску новых проектов как регионы с наибольшей численностью населения. По объему строящегося жилья Краснодарский край еще в декабре 2022 года вышел на второе место по стране ввиду прироста предложения и впервые обогнал Московскую область и Санкт-Петербург.

Екатерина Мухамедова