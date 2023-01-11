На Кубани за год число жителей, мигрировавших за границу, увеличилось в два раза

Число жителей Краснодарского края, выехавших из регина за границу, за период января—октября 2022 года увеличилось в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Сведения опубликовал Краснодарстат.

За указанный период Кубань покинули 22,4 тыс. человек. В 2021 году число выехавших за границу кубанцев составило 10 тыс. человек. Чаще всего жители региона уезжали на Украину (8,4 тыс. человек), в Армению (5,9 тыс.) и Казахстан (2,1 тыс.).

При этом число прибывших в Краснодарский край иностранцев составило 22,3 тыс. человек. Большинство граждан прибыло из стран СНГ (20,7 тыс. человек), из которых из Украины приехали 7,2 тыс. человек, из Армении — 5,3 тыс. человек, из Казахстана — 2,6 тыс. человек.

Миграционный прирост населения за 10 месяцев прошлого года в Краснодарском крае снизился в 2,8 раза (на 22,7 тыс. человек) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Внутрирегиональная миграция уменьшилась на 15,1%, или на 6,5 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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