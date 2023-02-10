Путин назначил новых послов на Кубе и в Мексике

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла РФ на Кубе и Багамских Островах — Виктора Коронелли. Он сменит на посту Андрея Гуськова. Ранее господин Коронелли занимал должность посла РФ в Мексике и Белизе. На эту должность президент России назначил Николая Софинского.

Виктор Коронелли в 2005–2007 годах занимал пост советника-посланника посольства России в Чили. С 2009 по 2011 год был заместителем директора Латиноамериканского департамента МИД РФ. В 2011–2018 годах занимал должность посла РФ в Аргентине.

Андрей Гуськов в 2003–2005 годах был заместителем директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ. В 2005–2011 годах занимал пост советника-посланника посольства России в Бразилии. С 2011 по 2015 год был заместителем директора Латиноамериканского департамента МИД РФ, с 2015 по 2018 год — послом России в Перу.