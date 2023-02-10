Дополнительные автобусы запустят в Можге по ряду маршрутов

В Можге организуют дополнительные рейсы автобусов №3 и №7, сообщил во «ВКонтакте» первый заместитель главы города Эрик Уразов. В выходные дни на маршрутах №1 и №2 в с 9:00 до 15:00 также будут работать по четыре единицы техники, в другие часы — по две.

Отмечается, что в первую декаду марта на маршруте № 4 планируется ввести дополнительную единицу техники, а также организую рейс по маршруту № 6 до ул. Сюгаильской. Вопрос с маршрутом №5 находится в работе.

Напомним, АО «ИПОПАТ» прекратил обслуживать регулярные муниципальные маршруты в Можге. Глава региона Александр Бречалов заявил о планах по заключению контракта с регулируемыми тарифами с «более надежным перевозчиком». В январе частный перевозчик вывел 16 автобусов на восемь маршрутов.