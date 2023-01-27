Частный перевозчик вывел 16 автобусов на восемь маршрутов в Можге

Сегодня, 27 января, в Можге на восемь муниципальных маршрутов выйдут 16 автобусов частного перевозчика. Курсировать они будут по временным маршрутным картам, рассказал во «ВКонтакте» глава города Михаил Трофимов.

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По словам господина Трофимов, в настоящее время решается вопрос о возвращении льготного проезда путем заключения соглашения на субсидирование затрат между миндортрансом УР и перевозчиком. Планируется, что оно начнет действовать с 1 февраля.

Кроме того, параллельно власти города запустят конкурс на определение подрядчика, который займется пассажироперевозками по регулируемому тарифу. Предполагается, что договор будет действовать три года.

Напомним, АО «ИПОПАТ» прекратил обслуживать регулярные муниципальные маршруты в Можге. Глава региона Александр Бречалов заявил о планах по заключению контракта с регулируемыми тарифами с «более надежным перевозчиком». Сообщалось, что с 1 января на линии будут работать 16 автобусов, а параллельно пройдет конкурс, «чтобы жители были защищены минимум на ближайшие три года». С 12 января в Можге новый подрядчик начал обслуживать автобусный маршрут №4.