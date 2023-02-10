В Озерске открыли ледовую арену «Высота»

В Озерске запустили в работу спортивный комплекс «Ледовая академия “Высота”» общей площадью 9 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект, реализованный в рамках государственно-частного партнерства, составил более 900 млн руб. Об этом сообщают в правительстве региона.

На ледовой арене спорткомплекса размером 30 на 60 м смогут круглогодично заниматься хоккеем и фигурным катанием свыше 500 детей. Для посетителей предусмотрены трибуны на 400 мест, раздевалки, тренажерный зал и зал хореографии. Вокруг спорткомплекса разместили футбольное поле с искусственным газоном, тренажерные и детские площадки. Ледовая арена рассчитана на сеансы массового катания и проведение соревнований.

«Это историческое событие для Озерска и очень важное событие для всей Челябинской области. Здесь наши дети будут заниматься спортом: хоккеем, фигурным катанием. Здесь будут проводиться соревнования высокого уровня, сюда будут приходить на массовое катание жители Озерска», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Ледовую арену «Высота» планировали построить весной 2021 года, однако сроки сдачи объекта отложили.