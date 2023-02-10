Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Озерске открыли ледовую арену «Высота»

В Озерске запустили в работу спортивный комплекс «Ледовая академия “Высота”» общей площадью 9 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект, реализованный в рамках государственно-частного партнерства, составил более 900 млн руб. Об этом сообщают в правительстве региона.

На ледовой арене спорткомплекса размером 30 на 60 м смогут круглогодично заниматься хоккеем и фигурным катанием свыше 500 детей. Для посетителей предусмотрены трибуны на 400 мест, раздевалки, тренажерный зал и зал хореографии. Вокруг спорткомплекса разместили футбольное поле с искусственным газоном, тренажерные и детские площадки. Ледовая арена рассчитана на сеансы массового катания и проведение соревнований.

«Это историческое событие для Озерска и очень важное событие для всей Челябинской области. Здесь наши дети будут заниматься спортом: хоккеем, фигурным катанием. Здесь будут проводиться соревнования высокого уровня, сюда будут приходить на массовое катание жители Озерска», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Ледовую арену «Высота» планировали построить весной 2021 года, однако сроки сдачи объекта отложили.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...