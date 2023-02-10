В Каменске-Уральском похоронили девушку, погибшую в ДТП, которое устроил подросток

В пятницу, 10 февраля, в Каменске-Уральском похоронили 19-летнюю Ирину, погибшую в ДТП, которое устроил ее 17-летний знакомый, сообщает Е1.ru. Напомним, авария произошла утром 7 февраля. В ГИБДД сообщали, что подросток возил подругу на автомобиле ВАЗ-21150, который он взял у знакомого. Выехав на встречную полосу, легковушка столкнулась с «ГАЗелью».

Позже выяснилось, что ни подросток, ни Ирина не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, у молодого человека были обнаружены признаки опьянения.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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