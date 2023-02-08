В Каменске-Уральском 19-летняя девушка скончалась после ДТП, которое устроил пьяный подросток

В больнице Каменска-Уральского скончалась 19-летняя девушка, попавшая в реанимацию в результате ДТП, которое устроил ее 17-летний знакомый. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, авария произошла утром 7 февраля. В ГИБДД рассказывали, что 17-летний подросток и 19-летняя девушка ездили на автомобиле ВАЗ-21150, принадлежащем их знакомому. Молодой человек выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью». Впоследствии у подростка были обнаружены признаки опьянения.

В отношении виновника аварии также возбудили административные дела за выезд на встречную полосу, вождение без прав, непристегнутый ремень и отсутствие страховки.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте