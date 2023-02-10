В Петербурге полностью закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений полностью закрыли для предотвращения угрозы. Акватория Невской губы изолировали 10 февраля 12:25.

В Санкт-Петербурге действует штормовое предупреждение, возможны порывы ветра до 23 метров в секунду. Капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» принял решение остановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Уровень воды в Неве на ординаре у Горного института по данным на 12:47, составляет плюс 93 см выше нормы, в то время как в Финском заливе на С1 – плюс 166 см.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге 10 февраля могут закрыть дамбу из-за угрозы наводнения. Уровень воды в Невской губе и устье реки Невы поднимется до критических значений из-за сильного ветра. Тем не менее главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что наводнения ждать напрасно, последняя угроза была почти год назад.

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