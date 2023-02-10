На Кубани начали строить многопрофильный реабилитационный центр

В Краснодарском крае начали строить первый в регионе многопрофильный реабилитационный центр. Планируется, что его возведение займет три года, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Мы давно говорили о необходимости создания Краевого центра медицинской реабилитации. Сегодня он востребован как никогда. В одном месте смогут получить полный цикл восстановительных процедур пациенты после инсультов и инфарктов, с двигательными нарушениями и соматическими заболеваниями»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Центр площадью более 50 тыс. кв. м появится в станице Динской в районе улиц Красной и Крайней. На участке устанавливают ограждение, делают временные подъездные дороги и ведут разработку котлована. В центр будут входить консультативно-диагностическая поликлиника на 75 посещений в смену и дневной стационар на 20 коек (40 посещений в день), а также круглосуточный стационар, в том числе отделение реанимации и интенсивной терапии.

Положительное заключение на проект строительства многопрофильного центра медицинской реабилитации на Кубани Главгосэкспертиза выдала в январе 2023 года. Средства на строительство медучреждения предусмотрят в региональном бюджете.

Татьяна Ручкина

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