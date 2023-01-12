Главгосэкспертиза одобрила проект первого на Кубани многопрофильного реабилитационного центра

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства первого в Краснодарском крае многопрофильного центра медицинской реабилитации. Он появится в станице Динской в рамках региональной госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», сообщает пресс-служба ведомства.

В центре предполагается создать улучшенные условия как для врачей, так и для размещения пациентов. Кроме того, на базе медучреждения будут проводить научные исследования и обучение специалистов по профилю реабилитации. Сейчас пациентов, обратившихся в больницы с инсультом и различными травмами, после выписки отправляют домой. После строительства центра они смогут восстанавливаться под присмотром медиков.

Согласно проекту, площадь здания составит более 58 тыс. кв. м. В нем обустроят отделения с палатами для пациентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем и с соматическими заболеваниями. Также в здании создадут приемное, консультативное и диагностическое отделения, стационары, отделение реанимации и интенсивной терапии, блоки помещений для эндоскопических исследований, двигательной реабилитации и кинезотерапии, а также клинико-диагностическую лабораторию, консультативно-диагностическую поликлинику и другие функциональные зоны.

О планах построить на Кубани реабилитационный центр стало известно в октябре 2022 года. Средства на возведение медучреждения предусмотрят в региональном бюджете.

Татьяна Ручкина

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