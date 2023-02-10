«Россети Тюмень» выделили 33 млн рублей на обучение персонала в 2022 году

В 2022 год компания «Россети Тюмень» направила 33 млн рублей на обучение сотрудников. Объем финансирования мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала вырос на 6 % относительно показателя 2021 года. В них приняли участие свыше 7 тысяч работников компании, 6800 из которых относятся к производственному персоналу.



Часть сотрудников «Россети Тюмень» изучала профессиональные программы на внешних образовательных площадках, в том числе в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех). В 2019 году этот институт вошел в сотню сильнейших молодых вузов мира. Лекции отраслевых экспертов и зарубежных спикеров легли в основу разработанных проектов для решения актуальных задач сетевого комплекса.

Кроме того, 900 сотрудников прошли обучение в Корпоративном учебном центре «Россети Тюмень» в Нижневартовске, портфель образовательных программ которого включает 93 направления. Очное обучение предприятие организовало почти для 200 человек. А благодаря внедрению в прошлом году системы дистанционного обучения онлайн-курсы прошли более 700 работников компании.

Отметим, кадровая политика энергокомпании нацелена на сбалансированное развитие перспективных профессиональных, в том числе цифровых, навыков и на повышение личной эффективности персонала. Обладая высоким уровнем компетенций, сотрудники «Россети Тюмень» эффективно решают отраслевые задачи, часто выступают в качестве экспертов на форумах и конференциях, ведут научно-исследовательскую деятельность и побеждают в конкурсах профессионального мастерства.