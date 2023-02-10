Global Ports планирует делистинг с Лондонской биржи с 10 апреля

Global Ports Investments PLC направит в Лондонскую фондовую биржу (LSE) заявление об отмене допуска глобальных депозитарных расписок (GDR) к торгам с 10 апреля. Для оформления ухода с LSE компания также отправила запрос в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) о прекращении листинга GDR, сообщает пресс-служба компании.

Global Ports — крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Группа управляет сетью из семи многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах — на Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Сегодня, 10 февраля, пресс-служба также сообщила, что на внеочередном собрании 2 марта акционеры Global Ports рассмотрят решение о редомициляции (перерегистрации) бизнеса из Республики Кипр в РФ. Компания планирует перерегистрацию в специальный административный район на территории острова Русский в Приморском крае.

Специальный административный район (САР) — это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую.

На фоне новостей о редомициляции и делистинге Global Ports транспортно-логистический холдинг «Дело» бизнесмена Сергея Шишкарева, владеющий 61,5% акций компании, заявил о готовности приобрести дополнительный пакет акций Global Ports у текущих владельцев GDR. Таким образом, у акционеров Global Ports, не согласных с планами компании, появится возможность выйти из ее акционерного капитала, сообщила пресс-служба ГК «Дело».

Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов оператора Global Ports по итогам 2022 года сократился на 37,1% по сравнению с 2021 годом. В четвертом квартале прошлого года объем снизился на 53,6%, до 179 тыс. По оценке Global Ports, оснований для восстановления рынка до объемов 2021-го в текущем году нет. Тем не менее компания фиксирует растущий интерес клиентов к заходу контейнеровозов в Балтийский бассейн, а также высокий спрос на дальневосточном рынке.

Эрдни Кагалтынов