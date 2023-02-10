Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Global Ports планирует делистинг с Лондонской биржи с 10 апреля

Global Ports Investments PLC направит в Лондонскую фондовую биржу (LSE) заявление об отмене допуска глобальных депозитарных расписок (GDR) к торгам с 10 апреля. Для оформления ухода с LSE компания также отправила запрос в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) о прекращении листинга GDR, сообщает пресс-служба компании.

Global Ports — крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Группа управляет сетью из семи многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах — на Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Сегодня, 10 февраля, пресс-служба также сообщила, что на внеочередном собрании 2 марта акционеры Global Ports рассмотрят решение о редомициляции (перерегистрации) бизнеса из Республики Кипр в РФ. Компания планирует перерегистрацию в специальный административный район на территории острова Русский в Приморском крае.

Специальный административный район (САР) — это территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую.

На фоне новостей о редомициляции и делистинге Global Ports транспортно-логистический холдинг «Дело» бизнесмена Сергея Шишкарева, владеющий 61,5% акций компании, заявил о готовности приобрести дополнительный пакет акций Global Ports у текущих владельцев GDR. Таким образом, у акционеров Global Ports, не согласных с планами компании, появится возможность выйти из ее акционерного капитала, сообщила пресс-служба ГК «Дело».

Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов оператора Global Ports по итогам 2022 года сократился на 37,1% по сравнению с 2021 годом. В четвертом квартале прошлого года объем снизился на 53,6%, до 179 тыс. По оценке Global Ports, оснований для восстановления рынка до объемов 2021-го в текущем году нет. Тем не менее компания фиксирует растущий интерес клиентов к заходу контейнеровозов в Балтийский бассейн, а также высокий спрос на дальневосточном рынке.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...