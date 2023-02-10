Почти 90% опрошенных жителей Екатеринбурга совершают покупки онлайн хотя бы раз в месяц

В Екатеринбурге более 88% пользователей онлайн-магазинов совершают покупки хотя бы раз в месяц, а 35% — минимум раз в неделю, следует из аналитики Яндекс. Маркета. Чаще всего уральцы покупают онлайн одежду и обувь (68%), средства личной гигиены (67%) и продукты питания (65%).

Самый распространённый способ получения заказа в Екатеринбурге — самовывоз из магазина, пункта выдачи или постамата. Доставкой товаров курьером пользуются лишь 23% опрошенных.

Напомним, в новогодние праздники 2023 года онлайн-продажи штучных товаров в Екатеринбурге и Свердловской области выросли более чем в пять раз, по сравнению с показателями прошлого года.

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