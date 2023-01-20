Онлайн-покупки свердловчан в новогодние праздники выросли в пять раз

В период новогодних каникул, с 1 по 9 января, онлайн-продажи штучных товаров в Екатеринбурге и Свердловской области выросли более чем в пять раз, по сравнению с показателями прошлого года, и почти на 30%, по сравнению с последней неделей декабря. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе Ozon.

«Самыми популярными товарами для покупки на маркетплейсе стали продукты питания, в том числе готовые блюда, косметика для ухода за кожей и волосами, взрослая одежда, особенно зимняя и товары для творчества и хобби. Если в прошлом году свердловчане чаще покупали гаджеты, бытовую технику и товары для зимних видов спорта, то в этом году быстрорастущими категориями стали автозапчасти, декор и текстиль для дома»,— проанализировали в Ozon

По данным Wildberries, в новогодние праздники жители Свердловской области заказали на 119% товаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании отметили рост продаж товаров для семейного времяпрепровождения. «Из-за заметно более холодной погоды, по сравнению с январем прошлого года, новогодние каникулы многие потребители предпочли провести дома. Число заказов настольных игр выросло на 85% год к году, сборных моделей (+90%) и различных товаров для дома (+140%)»,— поделились с «Ъ-Урал» в компании.

Как подсчитали аналитики Wildberries, среди штучных товаров больше всего во время новогодних праздников граждане приобретали косметику и парфюмерию, одежду, продукты, смартфоны. «Наиболее динамично в этот период рос спрос на ноутбуки и компьютеры (+324%), игровые консоли и игры (+203%), строительные инструменты (+231%), оборудование для умного дома и безопасности (+184%), а также все для садоводства (+170%)», — пояснили в пресс-службе. Среди продукции, на которую в период новогодних каникул спрос рос наиболее динамично, оказались различные аксессуары для бани: покупатели заказывали шапки для бани (+55%), ковши (+300%) и различные эфирные масла (+161%), отметили в Wildberries.

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Катерина Якушева