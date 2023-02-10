В Тюмени арестовали учителя по подозрению в развращении школьников

Учителя школы в Тюмени отправили в СИЗО до 5 апреля по подозрению в совершении развратных действий в отношении подростков (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Материалы поступили в суд 8 февраля.

По данным 72.ru, речь идет об учителе истории. Всего в деле три эпизода, где фигурируют несовершеннолетние. Задержание мужчины произошло 6 февраля, в тот же день он был уволен из школы.

Напомним, в июне прошлого года после жалоб учеников в Омутинском районе Тюменской области был задержан заслуженный учитель России. По данным местных СМИ, речь идет о 63-летнем учителе географии. Дети жаловались на приставания учителя долгое время, но на них никто не обращал внимание. В основном, по информации СМИ, учителя интересовали мальчики в возрасте 12 лет. Во время обысков дома у учителя якобы изъяли порнографическое видео с участием детей.

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