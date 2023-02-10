«Авито»: спрос на «вторичку» в Москве за год вырос на 25%

В январе 2023-го спрос на квартиры на вторичном рынке в Москве вырос на 9% по сравнению с декабрем 2022 года. В годовом выражении показатель вырос на 25%. На спрос на квартиры влияют информационный шум и ставки по ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

Чаще всего москвичи интересовались покупкой двухкомнатных квартир — на их долю приходится 37% общего спроса на «вторичку». Еще 30,6% приходится на однокомнатные квартиры, 15% — трехкомнатные, 12% — студии. Доля квартир с большим числом комнат составляет 4%.

За год популярность трехкомнатных квартир среди пользователей «Авито» выросла на 60%, однокомнатных — на 32%, двухкомнатных — на 9,6%.

По итогам января средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Москве выросла до 12,5 млн руб., что на 7,3% больше показателя января 2022 года. При этом за год стоимость квадратного метра уменьшилась на 1,3%. В среднем стоимость однокомнатной квартиры на «вторичке» в январе составила 10,2 млн руб., двухкомнатной — 15 млн руб., трехкомнатной — 23 млн руб.

О ситуации на вторичном рынке в Москве — в материале «Ъ FM» «"Вторичка" сжимается».

Олеся Павленко