В Шахтах обнаружено превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в водопроводной воде

В водопроводной воде города Шахты выявлено превышение предельно-допустимой концентрации некоторых опасных веществ, сообщает пресс-служба администрации города. Подчеркивается, что ситуация находится под контролем ресурсоснабжающего предприятия. Шахтинский филиал ГУП РО «УРСВ» предпринимает все меры для решения проблемы.

«Использовать питьевую воду можно, ее только необходимо кипятить» — уточняют в пресс-службе администрации. Горожанам также рекомендовано пользоваться фильтрами или покупать бутилированную воду.

Накануне, во время прямой линии губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что обеспечение жителей региона качественной питьевой водой – одна из ключевых задач властей Дона сегодня.

«Предварительная оценка строительства шахтинского водовода оценивается в 36 млрд руб. Сегодня один из наших партнеров за внебюджетные деньги готовит проект», — сказал глава Ростовской области .

Анастасия Назарова