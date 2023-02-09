Водовод в ДНР из Дона не окажет негативного влияния на водоснабжение Ростовской области

Строительство водовода из Дона в Донецкую народную республику не снизит объемы водоснабжения Ростовской области, рассказал в ходе прямой линии на площадке тел «ДОН 24» губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы области, запас невостребованных лимитов питьевой воды в Ростовской области в 2-3 раза превышает объемы поставок в Донбасс. По мнению губернатора, сегодня важной задачей является повышение качества воды для жителей Ростовской области. Для этого необходима модернизация существующих сетей водоснабжения.

«Коллектор в Таганроге требует больших вложений — сотни миллионов рублей вкладываем туда. Предварительная оценка строительства шахтинского водовода оценивается в 36 млрд руб. Сегодня один из наших партнеров за внебюджетные деньги готовит проект. Дополнительно по бюджетным кредитам для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства в этом году мы планируем получить от федерального центра более 7 млрд руб. Вода там занимает заметную часть», — рассказал глава области.

Ранее сообщалось, что на территории Ростовской области началось строительство водовода протяженностью 200 км на территорию ДНР. Завершить работы планируют к марту текущего года. Мощность объекта составит до 300 тыс. куб. м воды в сутки.

Анастасия Назарова