Зеленский и Дуда встретились в польском Жевуше

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры в польском городе Жешув рядом с украинской границей. Встреча прошла вчера поздно вечером, 9 февраля. Об этом сообщили в канцелярии президента Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Дуда и Владимир Зеленский во время встречи в августе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Анджей Дуда и Владимир Зеленский во время встречи в августе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Во время переговоров Владимир Зеленский рассказал польскому президенту о своих визитах в Лондон, Париж и Брюссель. Президенты также обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, ситуацию на фронте на Украине и безопасность с Восточной Европе.

«На следующей неделе президент Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины очень важен»,— сказано в сообщении канцелярии.

8 февраля Владимир Зеленский посетил Лондон, где выступил перед парламентом Великобритании и встретился с королем страны Карлом III. Вечером в тот же день он прибыл в Париж, где провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. 9 февраля господин Зеленский принял участие в саммите ЕС в Брюсселе.

О поездке украинского президента — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Олеся Павленко