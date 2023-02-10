Продажи квартир в новостройках Петербурга и Ленобласти резко снизились

Продажи квартир в новостройках Санкт-Петербурга в январе 2023 года снизились на 4%. В то же время в Ленобласти они обрушились на 29%. Такой существенный перекос аналитики DataFlat.ru объяснили техническим сбоем в работе Росреестра, пишет «РБК-Петербург».

Еще одной причиной называют перенос официальной регистрации «аномально большого количества сделок на январь 2023 года». Стоит отметить, что оценка выручки от зарегистрированных розничных продаж апартаментов и квартир в новостройках Петербурга оказалась на 29% ниже январских показателей за прошлый год в лотах, а также на 12% ниже по выручке.

Информацию подтверждают и представители Setl Group, однако отмечают, что перенос некоторых сделок на январь касается ситуаций, когда договор заключался 30-31 числа.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что стоимость аренды жилья в Петербурге за год подешевела на 10%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте