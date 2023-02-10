Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования новосибирцам

Олег Хорохордин принес соболезнования губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, а также родным и близким погибших при взрыве газа на улице Линейной. Он пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим в инциденте.

Глава региона также дал поручение региональным газовым службам, управляющим компаниям и ТСЖ повысить меры безопасности при эксплуатации газового оборудования в многоквартирных жилых домах, строго соблюдать сроки проверки оборудования и оперативно реагировать на обращения населения.

«Поручаю комитету по контролю Республики Алтай взять эти вопросы на особый контроль, проверить соблюдение графиков необходимых проверок газового оборудования, усилить информационно-разъяснительную работу среди жителей как многоквартирных, так и частных домов», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение минэнерго проконтролировать соблюдение графиков проверок газовых сетей и оборудования, Госжилинспекции и мэрии Омска провести работу с управляющими компаниями по вопросам состояния внутридомовых газовых сетей.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме Новосибирска произошел 9 февраля. Всего в результате происшествия погибли 13 человек, сообщили в МЧС. Еще девять пострадавших находятся в больницах города. Частично разрушены два подъезда, пострадали 30 квартир. Поисково-спасательные работы на месте взрыва завершены утром 10 февраля.

Лолита Белова