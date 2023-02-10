МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в Новосибирске

В Новосибирске завершены поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. «В 04:18 мск спасатели МЧС России завершили разбор завалов», - сообщили в ведомстве. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего в результате взрыва газа погибли 13 человек, сообщает ТАСС. Еще девять пострадавших находятся в больницах города.

Взрыв газа, который привел к частичному обрушению двух подъездов в пятиэтажном жилом доме, произошел утром 9 февраля. С места происшествия самостоятельно эвакуировались 50 человек.

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Анна Егорова