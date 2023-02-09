В Омске проведут дополнительную проверку газового оборудования в жилых домах

Минэнерго Омской области проконтролирует соблюдение графиков проверок газовых сетей и оборудования, Госжилинспекция и мэрия Омска проведут работу с управляющими компаниями по вопросам состояния внутридомовых газовых сетей. Распоряжение об этом дал губернатор Александр Бурков.

«Сегодня у наших соседей в Новосибирске случилась беда — в результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Соболезную новосибирцами — омичи с вами», - сказал он.

В правительстве региона состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по вопросам рисков эксплуатации в жилых домах газового оборудования.

Сегодня в Новосибирске в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 07:43 по местному времени. Частично разрушены два подъезда, пострадали 30 квартир. Известно об одном погибшем и 11 пострадавших, 35 находятся в пункте временного размещения, судьба еще 11 человек неясна, сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Оксана Павлова