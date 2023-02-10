В Крыму разоблачили фейк о подготовке к атакам ВСУ на полуостров

Информация о подготовке российских властей к атакам ВСУ на Крым не является достоверной. Об этом сообщается в близком к Минобороны РФ Telegram-канале «Война с фейками».

В украинских каналах фейк распространяется в связи с введением в Крыму высокого уровня террористической опасности. На самом деле он был введен еще 11 апреля 2022 года и с тех пор регулярно продлевается. «Желтый» уровень угрозы терроризма предполагает усиленный режим работы правоохранительных органов, но для обычных жителей не создает каких-либо ограничений, говорится в сообщении проекта «Война с фейками».

После начала СВО о Крыме и Севастополе регулярно появляются различные фейки. Ранее власти разоблачали информацию об эвакуации населения Армянска и подготовке скрытой мобилизации в Севастополе.

Татьяна Ручкина

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