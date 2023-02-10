Пермский край посетит председатель комитета Госдумы по обороне

В марте в Пермь с рабочим визитом приедет председатель комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Об этом сообщает «Царьград. Пермь» со ссылкой на свой источник. По данным собеседника издания, господин Картаполов посетит ПАО «Мотовилихинские заводы». В правительстве Пермского края сейчас дополнительно прорабатывают программу визита. Точная дата его пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Пермском крае с визитом находятся заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. По информации источников, они тоже намерены посетить ПАО «Мотовилихинские заводы», а также АО «Соликамский завод “Урал”», ФКП «Пермский пороховой завод».