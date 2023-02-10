Власти Харьковской области сообщили о перебоях с электричеством после ударов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировано 10 взрывов. По его словам, российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре.

«В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется»,— написал он в Telegram.

Россия с октября 2022 года начала наносить массовые удары по критической инфраструктуре Украины. «Укрэнерго» в декабре объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. В начале февраля Одесса оказалась обесточена из-за аварии на подстанции.

Лаура Кеффер