Дата возобновления безвизового туробмена между Россией и Китаем пока не определена

Российские органы власти вместе с Главным управлением КНР по туризму ведут активную работу по возобновлению межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках граждан, сообщила пресс-служба правительства Приморья. Однако дата возобновления безвизового туробмена между Россией и Китаем, приостановленного из-за эпидемии COVID-19, пока не ясна.

«Госпожа консул высказала совершенно обоснованное пожелание, что возобновление туристических обменов должно быть постепенным и планомерным. Главное — удостовериться в том, что безопасность и комфорт для туристов могут быть обеспечены в полной мере. Только после этого возможно говорить о точных сроках начала турпоездок»,— прокомментировал итоги рабочей встречи с генконсулом КНР во Владивостоке Пяо Янфань руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

26 января господин Крепский говорил, что «основные согласования государственных контролирующих органов для обеспечения безвизовых туристических обменов через пункты пропуска на территории Приморского края получены». Уточнялось, что окончательно дата возобновления безвизового туристического обмена может определиться 8 февраля.

Ранее также говорилось об открытии с 8 января пассажирского сообщения через автомобильные пункты пропуска Пограничный (Приморский край)—Суйфэньхэ и Краскино (Приморский край)—Хуньчунь. Однако в настоящее время пересечение границы возможно с получением соответствующей визы. Несмотря на отсутствие ясности с точной датой возобновления безвизового туробмена, турфирмы Приморья уже предлагают путевки в приграничные города Китая. 20 января ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР сообщил, что Китай с 6 февраля возобновит туристические поездки для организованных групп в Россию.

Алексей Чернышев, Владивосток