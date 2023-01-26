Власти Приморья объявили о возобновлении безвизового туробмена с КНР после 8 февраля

Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сегодня заявил, что безвизовый туристический обмен между РФ и КНР восстанавливается.

«На 25.01.2023 основные согласования государственных контролирующих органов для обеспечения безвизовых туристических обменов через пункты пропуска на территории Приморского края получены. В настоящее время происходит утверждение механизма электронной регистрации списков туристских групп»,— сообщил чиновник.

Окончательно дата возобновления безвизового туристического обмена должна определиться 8 февраля. На этот день «ориентировочно» запланировано заседание Междведомственной комиссии «в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года». Действие этого соглашения было приостановлено с января 2021 года из-за эпидемии COVID-19.

Ранее сообщалось об открытии с 8 января пассажирского сообщения через автомобильные пункты пропуска Пограничный (Приморский край) — Суйфэньхэ и Краскино (Приморский край) — Хуньчунь.

Однако в настоящее время пересечение границы возможно с получением соответствующей визы.

Несмотря на отсутствия ясности с точной датой возобновления безвизового туробмена, турфирмы Приморья уже предлагают путевки в приграничные города Китая.

20 января ТАСС со ссылкой на министерство культуры и туризма КНР сообщил, что Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию.

Алексей Чернышев, Владивосток